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    Економіка та фінанси

    «Укроборонпром» провів успішне випробування комплексу радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ»

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    Комплекс радіотехнічної розвідки &laquo;Кольчуга-КЕ&raquo; - «Укроборонпром» провів успішне випробування комплексу радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ»
    Комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ»

    ДК «Укроборонпром» готовий відновити виробництво «Кольчуг-КЕ»

    Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», презентувало комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», відновлений після тривалого простою.

    Про це заявив директор «Укроборонсервісу» Володимир Воронін під час демонстрації комплексу, повідомляє  сайт Укроборонпрому.

    «Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу «Кольчуга-КЕ» є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання з подальшого технічного обслуговування у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс. Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних Сил та запропонувати свій варіант модернізації», – зазначив Володимир Воронін.

    «Автоматизована станція радіотехнічної розвідки «Кольчуга» – це приклад високотехнологічної української розробки, на яку може робити ставку вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Крім того, «Кольчуга» має експортний потенціал та може конкурувати із найкращими іноземними зразками РТР.У нас є конкретна програма модернізації цієї системи, що зробить її дійсно надпотужним комплексом з унікальними можливостями. При чому, така модернізація відбуватиметься у партнерстві з приватним підприємством, що може стати одним із вдалих прикладів державно-приватного партнерства в оборонній сфері», – підкреслив генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус.

    Станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» вироблялися на ДАХК «Топаз» (м. Донецьк), але після початку військової агресії Росії на сході України підприємство було евакуйоване до Запорізької області. ДК «Укроборонпром» готовий відновити виробництво сучасних РТР типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.

    Нагадаємо, раніше гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус. представив стратегію реформування концерну.

     

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