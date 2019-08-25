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    Економіка та фінанси

    Укрспирт розраховує на 150 млн грн інвестицій з Китаю

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    Укрспирт розраховує на 150 млн грн інвестицій з Китаю

    Українські та китайські фахівці вже сформували пропозиції по встановленню обладнання для виробництва нових видів продукції

    Державне підприємство «Укрспирт», яке випускає сировину для всіх виробників горілки в Україні, має намір укласти договір з китайською корпорацією China North Vehicle (Norinco) по модернізації виробничих потужностей на Сторонібабськом і Вузловському заводах у Львівській області.

    Про це повідомляє ubr.ua.

    «Виходимо на фінішну пряму щодо укладення інвестиційного договору з китайською компанією China North Vehicle Corporation (Norinco)», – сказав начальник управління комерційної політики «Укрспирту» Микола Черхавий.

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    Українські та китайські фахівці вже провели повний технічний аудит двох заводів, а також сформували пропозиції по встановленню обладнання для виробництва нових видів продукції.

    На цих майданчиках планується виготовляти високо протеїнові кормові добавки і зріджений діоксид вуглецю харчового рівня очищення. Обсяг інвестицій в разі укладення угоди складе 150 млн грн.

    «Фактично будуть застосовані технології безвідходного виробництва, що в свою чергу дозволить знизити собівартість готової продукції, і зробить її конкурентною на зовнішніх ринках, в першу чергу Європи. Це значно капіталізує активи підприємства. Держава отримує сучасне високотехнологічне виробництво групи товарів, що користується попитом не тільки в Україні», – відзначають в компанії.

    Нагадаємо, 10 вересня 2018 року відбулося підписання меморандуму про співпрацю про наміри між ДП «Укрспирт», Державним інноваційним фінансово-кредитним установою і компанією Norinco щодо модернізації виробничих майданчиків підприємства.

    Norinco спеціалізується на комплексних інженерно-технічних рішеннях для машинобудування та переробної галузі.

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