«Укртелекому» дозволили підвищити тарифи

Для населення в місті тарифи можуть збільшитися на 7,1%, а в селі - на 16%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення про підвищення тарифів на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Зазначається, що документ буде направлений на реєстрацію до Мін'юсту, для населення в місті тарифи можуть збільшитися на



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Для населення в місті тарифи можуть збільшитися на 7,1%, а в селі - на 16%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення про підвищення тарифів на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що документ буде направлений на реєстрацію до Мін'юсту, для населення в місті тарифи можуть збільшитися на 7,1%, а в селі - на 16%, для бюджетних установ в місті - 9%, в селі - 27%.

«Ці зміни обумовлені економічною ситуацією, і дозволять оператору наблизити вартість послуг до рівня собівартості», - прокоментував це рішення директор з корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.

Він нагадав, що востаннє підвищення граничних тарифів в середньому на 5-11% було здійснено з 1 січня 2017 року і базувалося на собівартості послуг 4-го кварталу 2015 року.

Крім того, число абонентів фіксованого зв'язку»Укртелекому» в місті в 2016 році знизилося на 11%, а в селі - на 20%, а в першому півріччі 2017 року - відповідно ще на 11% і 7%.

«Зараз діє розмір граничних тарифів на фіксовану телефонію нижче собівартості надання послуги ... Для домашніх користувачів вартість граничних тарифів для абонентів, що проживають в містах, збільшиться на 3 грн, а для абонентів, які проживають в селі - на 5 грн», - сказав він.

«Укртелеком» в першому півріччі 2017 року отримав чистий прибуток 355,3 млн грн, що майже в два рази перевищує показник за аналогічний період 2016 року. Чистий дохід ПАТ за звітний період зменшився на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

До слова, наприкінці жовтня компанію Ахметова зобов’язали виплатити $81,9 млн пені за «Укртелеком».

Раніше повідомлялося, що суд вирішив розірвати договір купівлі-продажу 92,79% «Укртелекому» з «ЕСУ», відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій «Укртелекому» українській «дочці» австрійської компанії EPIC - фірмі «ЕСУ» - за 10,5 млрд гривень.

Потім «ЕСУ» перепродала цей актив групі СКМ Рината Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Як повідомлялося, компанія «Укртелеком» з 1 жовтня ввела в дію нові тарифи на фіксований телефонний зв'язок.