Укрзалізниця збирається у 2021 році прискорити реалізацію металобрухту

Залізничний перевізник накопичив сировини на $60-70 млн, повідомив глава правління УЗ Володимир Жмак

АТ «Укрзалізниця» має намір у 2021 році прискорити реалізацію накопиченого металобрухту.

Про це йдеться в представленому УЗ фінансовому плані на наступний рік.

Одним з джерел модернізації УЗ у 2021 році стануть непрофільні активи. Про це заявив глава правління компанії Володимир Жмак, повідомив ЦТС.

За його словами, постанова Кабінету Міністрів України (Кабмін) №1054 дасть змогу реалізувати металобрухт за спрощеною схемою – без затвердження наглядової ради УЗ. Раніше продаж однієї партії металобрухту забирав 3-4 місяці.

«Зараз ми вийшли на спрощену систему. Ми зможемо продавати металобрухт самі. Його у нас накопичилося на $60-70 млн», – наголосив Жмак.

У планах залізничного перевізника на 2021 рік – збільшити доходи без перегляду тарифів, прискорити реалізацію накопиченого брухту за рахунок розширення вантажної бази і збільшити завантаження власного вагонного парку.

Близько 27 млрд грн інвестицій планується спрямувати на модернізацію. 70% цих коштів витратять на оновлення рухомого складу та інфраструктури.

Плани УЗ отримали підтримку з боку бізнесу. На думку великих вантажовідправників, фінансовий план компанії на 2021 рік враховує першочергові потреби ринку залізничних вантажоперевезень.

За оцінкою Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) «Укрзалізниця» має потенціал реалізації близько 300 тис. т металобрухту на суму 1-1,5 млрд грн на рік. ЄБА пропонує продавати сировину металургам для переробки.

Загалом у 2020 році УЗ планує продати 200 тис. т брухту на суму не менше 850 млн грн. Компанія не виключає, що може продати 276 тис. т брухту на суму 1,1 млрд грн.