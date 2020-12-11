Київ продовжить «карантинні» пільги для бізнесу: які преференції готуються (список)

До розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, що передбачають продовження раніше встановлених пільг

Столична влада продовжить пільги для бізнесу, що запровадила в березні, на початку карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні наше завдання – рятувати здоров’я і життя людей, а також – допомагати бізнесу, вберегти економіку міста від стрімкого падіння. Хочу повідомити, що міська влада і наступного року продовжить підтримувати столичних підприємців. Я ініціював збереження преференцій для малого та середнього бізнесу, що Київ запровадив у березні, та запровадження деяких інших пільг», – повідомив Кличко.

Так, за його словами, до розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, що передбачають як продовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців.

«Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес», – підкреслив мер столиці.

Проєкти рішень зокрема передбачають:

на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі - незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, – становитиме 1 гривню;

також запропоновано і надалі зменшену вартість оренди комунального майна – на 50%;

для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50 % зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

«Ми розуміємо, що Київ недоотримає частину доходів. Але ми маємо зберегти і підтримати столичний бізнес. Люди повинні працювати і заробляти», – наголосив Кличко.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.