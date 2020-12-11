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    Київ продовжить «карантинні» пільги для бізнесу: які преференції готуються (список)

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    Столичний бізнес страждає через карантинні обмеження - Київ продовжить «карантинні» пільги для бізнесу: які преференції готуються (список)
    Столичний бізнес страждає через карантинні обмеження
    Колаж 24 каналу

    До розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, що передбачають продовження раніше встановлених пільг

    Столична влада продовжить пільги для бізнесу, що запровадила в березні, на початку карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Сьогодні наше завдання – рятувати здоров’я і життя людей, а також – допомагати бізнесу, вберегти економіку міста від стрімкого падіння. Хочу повідомити, що міська влада і наступного року продовжить підтримувати столичних підприємців. Я ініціював збереження преференцій для малого та середнього бізнесу, що Київ запровадив у березні, та запровадження деяких інших пільг», – повідомив Кличко. 

    Так, за його словами, до розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, що передбачають як продовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. 

    «Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес», – підкреслив мер столиці.

    Проєкти рішень зокрема передбачають:

    • на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та  сезонної торгівлі - незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, – становитиме 1 гривню;
    • також запропоновано і надалі зменшену вартість оренди комунального майна – на 50%;
    • для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50 % зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

    Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

    «Ми розуміємо, що Київ недоотримає частину доходів. Але ми маємо зберегти і підтримати столичний бізнес. Люди повинні працювати і заробляти», – наголосив Кличко.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Віталій Кличко Київ бізнес пільга коронавірус
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