Золото бʼє рекорди на тлі торговельних війн Трампа

Інвестори сприймають золото як засіб захисту від політичних ризиків та інфляції

Ціна золота перевищила $3 тис., оновивши історичний максимум

Золото подорожчало до рекордної позначки в $3 тис. за унцію. Ціна зростає через тарифну політику президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спотове золото піднялося до $2994 за унцію. Ф'ючерси в Нью-Йорку, які торгуються з премією до готівкових цін, впевнено перевищили $3 тис. за унцію.

Інвестори сприймають золото як засіб захисту від політичних ризиків та інфляції фото: Bloomberg

Дорогоцінний метал показав себе впевнено в цьому кварталі після зростання 2024 року, оскільки агресивна торговельна програма адміністрації США знизила апетит до ризикованих активів, включно з акціями, а ключовий індикатор акцій S&P 500 увійшов у корекцію на цьому тижні. Зростання злитків також підтримувалося покупками центральних банків.

Трамп обіцяв, що не скасує мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, і не відмовиться від планів щодо тарифів, які мають почати діяти вже 2 квітня.

«У міру наближення другого кварталу, коли взаємні мита можуть спровокувати нову хвилю ринкової турбулентності, золото залишається привабливим активом-притулком в умовах дефіциту альтернатив», – каже ринковий стратег IG Asia Pte Йеп Джун Ронг.

Інвестори очікують, що потенційне уповільнення економічного зростання через політику Трампа позначиться на попиті на ризикові активи і сприятиме притоку коштів у фонди, забезпечені злитками. Тим часом банки переконані, що на ринок чекає подальше зростання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни. Про це пише «Главком» з посиланням Bloomberg.

ЄС та Канада відреагували на зміну мита на метали, які надходять до США та викликало великі дискусії та переговори з адміністрацією Трампа про скасування імпортних мит.

Водночас президент США вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.

До слова, Дональд Трамп заявив у четвер, 13 березня, що запровадить 200% мита на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.