Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США

Якщо інші мита не будуть скасовані, Трамп пообіцяв з 2 квітня значно підвищити мита на імпорт канадських автомобілів

Мита, ймовірно, набудуть чинності вранці 12 березня

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на сталь та алюміній з Канади, заявивши, що це відповідь на 25% мита, встановлені провінцією Онтаріо на постачання електроенергії до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соціальній мережі.

«Я доручив моєму міністру торгівлі додати додаткове 25% мито, довівши його до 50%, на всю сталь та алюміній, що надходить до США з Канади, однієї з найбліьших країн-обкладачів митами у світі», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Ці мита набудуть чинності вранці 12 березня.

Трамп також закликав Канаду негайно скасувати «антимериканське фермерське мито» у розмірі 250–390% на різні молочні продукти зі США, назвавши його «давно визнаним і обурливим».

Окрім того, президент заявив про намір оголосити «національну надзвичайну ситуацію» через загрозу електропостачанню, що дозволить США вжити швидких заходів у відповідь на «цю зловживальну загрозу з боку Канади».

Якщо інші мита не будуть скасовані, Трамп пообіцяв з 2 квітня значно підвищити мита на імпорт канадських автомобілів, що, за його словами, «фактично назавжди закриє автомобільну промисловість Канади». «Ці автомобілі легко можуть вироблятися в США!», – додав він.

Трамп також звинуватив Канаду в тому, що вона «платить дуже мало» за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США. «Ми субсидуємо Канаду на понад $200 млрд на рік, чому??? Це не може продовжуватися», – написав він.

Президент запропонував рішення – включення Канади до складу США як 51-го штату.

«Єдине логічне рішення – щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це знищить усі мита та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищені, як у військовому, так і в інших аспектах, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша та наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою – і Канада буде великою частиною цього. Штучна лінія розмежування, проведена багато років тому, нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу та найпрекраснішу країну у світі. А ваш чудовий гімн O Canada продовжить звучати, але тепер як символ великого і могутнього штату у складі найбільшої нації, яку коли-небудь бачив світ!», – підсумував Трамп.

фото: Truth Social

Нагадаємо, канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.

Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину до всієї електроенергії. Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день від додаткової плати, «яка буде використана для підтримки працівників Онтаріо, сімей і підприємств».

Втім, згідно з підрахунками Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував із Канади близько 4,4% загальної кількості електроенергії, а Міннесота та Мічиган ще менший відсоток.