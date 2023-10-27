«Укрзалізниця» виписувала премії за вигадані роботи на 1,6 млн грн – БЕБ

Досудове розслідування триває

Колишніх директора та першого заступника філії АТ «Укрзалізниця» підозрюють у виписанні премій за вигадані роботи. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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«Службовці без погодження з членом правління АТ «Укрзалізниця» підписали наказ про заохочення грошовими коштами працівників філії за роботи, які вони фактично не виконували», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це призвело до розтрати понад 1,6 млн грн.

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Згаданим особам повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно суд оштрафував медика на 3,4 тис. за те, що виписав собі та доньці премій на 180 тис. грн.