Посадовці «Укрзалізниці» сприяли розкраданню пального в депо Одеси
Всі матеріали передано до правоохоронних органів
Працівники Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпального в локомотивному депо Одеса-Сортувальна. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір з приватною компанією на перевезення пального.
«Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, при цьому відстань між ними 40 км», – йдеться в повідомленні.
Наразі триває подальша перевірка, а фігуранти схеми звільнені з АТ «Укрзалізниця». Всі матеріали передано до правоохоронних органів.
Раніше повідомлялося, що посадовець Держлікслужби сприяв ввезенню фальсифікату в Україну на 32 млн грн.
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