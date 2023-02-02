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Посадовці «Укрзалізниці» сприяли розкраданню пального в депо Одеси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовці «Укрзалізниці» сприяли розкраданню пального в депо Одеси
фото ілюстративне

Всі матеріали передано до правоохоронних органів

Працівники Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпального в локомотивному депо Одеса-Сортувальна. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір з приватною компанією на перевезення пального.

«Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, при цьому відстань між ними 40 км», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває подальша перевірка, а фігуранти схеми звільнені з АТ «Укрзалізниця». Всі матеріали передано до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що посадовець Держлікслужби сприяв ввезенню фальсифікату в Україну на 32 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні підозру отримали топпосадовці через махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ».

Крім того, СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго.

А ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Теги: пальне Одеса дизельне пальне Укрзалізниця

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