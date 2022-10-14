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Уряд анонсував пільгові кредити для відновлення зруйнованих підприємств

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд анонсував пільгові кредити для відновлення зруйнованих підприємств
Власники зруйнованих підприємств зможуть отримати до 60 млн грн кредиту
фото з відкритих джерел

Як повідомив очільник уряду, держава забезпечить перед банком до 80% тіла кредиту на відновлення підприємства

Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю затвердив програму пільгових кредитів для відновлення зруйнованих чи вкрадених окупантами підприємств. Їхні власники зможуть отримати до 60 млн грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів. Кредит буде надаватися на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до п'яти років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 км до лінії бойових дій», – зазначив прем’єр.

Відповідні зміни, за словами Шмигаля, внесено до порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та порядку надання державних гарантій на портфельній основі.

«Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо», – заявив голова уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 раза перевищили ВВП нашої країни за минулий рік. Наразі уряд оцінює збитки України від війни у майже $350 млрд. 

Також відомо, що внаслідок обстрілів з боку Росії протягом 10-11 жовтня було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. 

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Теги: Кабмін Денис Шмигаль війна кредит

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