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Більше, ніж ВВП. Кабмін назвав розмір збитків України від війни

Надія Клочко
glavcom.ua
Більше, ніж ВВП. Кабмін назвав розмір збитків України від війни
За оцінками уряду, втрати України від війни становлять суму, більшу ніж її ВВП
фото з відкритих джерел

Уряд оцінює збитки України від війни у майже $350 млрд

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 раза перевищили Валовий внутрішній продукт (ВВП) нашої країни за минулий рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді з головами обласних військових адміністрацій.

«Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, $349 млрд, майже $350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП», – сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що Україна пропонує своїм союзникам укласти угоду про направлення заморожених активів РФ на відшкодування збитків, завданих Росією. Наразі у країнах Євросоюзу та США вже заморожено $350 млрд суверенних, тобто тих, які належать державі, російських активів. 

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

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Теги: Кабмін війна ВВП Денис Шмигаль

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