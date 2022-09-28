Більше, ніж ВВП. Кабмін назвав розмір збитків України від війни

За оцінками уряду, втрати України від війни становлять суму, більшу ніж її ВВП

Уряд оцінює збитки України від війни у майже $350 млрд

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 раза перевищили Валовий внутрішній продукт (ВВП) нашої країни за минулий рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді з головами обласних військових адміністрацій.

«Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, $349 млрд, майже $350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП», – сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що Україна пропонує своїм союзникам укласти угоду про направлення заморожених активів РФ на відшкодування збитків, завданих Росією. Наразі у країнах Євросоюзу та США вже заморожено $350 млрд суверенних, тобто тих, які належать державі, російських активів.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.