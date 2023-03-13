Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на понад 500 млрд грн

Понад 518 млрд грн пропонують додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету України на 537 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію.

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«У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту», – додав прем’єр.

Нагадаємо, нещодавно Рада схвалила перші зміни до держбюджету-2023.