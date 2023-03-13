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Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на понад 500 млрд грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на понад 500 млрд грн
фото ілюстративне

Понад 518 млрд грн пропонують додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету України на 537 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію.

«У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту», – додав прем’єр.

Нагадаємо, нещодавно Рада схвалила перші зміни до держбюджету-2023.

Читайте також: Ситуація в економіці та на фінансових ринках України
Теги: уряд бюджет Верховна Рада

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