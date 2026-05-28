Уряд виділив 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності: на що підуть кошти

Наталія Порощук
Гроші акумулювалися на спеціальній програмі, створеній у 2025 році
фото: Міноборони
Кошти оперативно закриють нагальні потреби фронту

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити додаткові 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності країни. Ці гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Гроші розділили на два ключові напрями:

  • 9,05 млрд грн підуть безпосередньо на зброю: купівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки;
  • 1,79 млрд грн інвестують в український оборонно-промисловий комплекс – це фінансування піде на впровадження новітніх технологій, розширення потужностей заводів та реформування галузі.

Міноборони наголошує, що такий розподіл дозволить не лише оперативно закрити нагальні потреби фронту, а й закласти надійний фундамент для довгострокового розвитку вітчизняного виробництва.

«Ця сума накопичилася завдяки податкам на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Гроші акумулювалися на спеціальній програмі, створеній у 2025 році після того, як Міністерство оборони перейняло функції ліквідованого Мінстратегпрому», – пояснило міністерство.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість 155-мм далекобійних артилерійських снарядів, а завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми. За словами міністра оборони, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали шестеро виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони.

