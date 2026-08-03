Харків почав будувати «купол» захисту від дронів

Синєгубов: на перший етап проєкту вже виділили 7 млн грн з обласного бюджету

Навколо Харкова розпочали будівництво першого рубежу антидронового захисту – це частина експериментального проєкту з протидії дронам на оптоволокні, результати якого очікують через три тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, проєкт реалізують на базі одного з військових корпусів. «Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу, – повідомив начальник ОВА. – Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні».

Що буде далі

Якщо експеримент підтвердить свою ефективність, антидроновий захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки. «Далі масштабуватимемо проєкт на найбільш небезпечні ділянки», – додав Синєгубов.

Наскільки гострою є проблема

Потреба у швидкому антидроновому захисті пов'язана з різким загостренням ситуації навколо міста. За липень армія РФ атакувала Харків 109 разів, і майже половина ударів – 51 – припала саме на FPV-дрони, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок обстрілів постраждали 217 людей, зокрема 24 дитини, ще восьмеро харків'ян загинули. За словами мера, дрони на оптоволокні – це «принципово інший рівень загрози»: вони летять низько, з'являються раптово й атакують не лише нерухомі об'єкти, а й автомобілі просто під час руху, вантажівки та машини, які розвозять людям воду й пальне.

Нагадаємо, планами створити «купол» над Харковом Синєгубов ділився наприкінці липня – тоді він розповідав про кілька рівнів захисту: антидронові сітки вздовж кільцевої дороги, коридори на магістралях і мобільні вогневі групи. До слова, ще раніше, наприкінці червня, місцева влада повідомляла про плани встановити антидронові сітки на околицях міста.