Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харків почав будувати «купол» захисту від дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Харків почав будувати «купол» захисту від дронів
Якщо експеримент підтвердить ефективність, захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки
фото ілюстративне

Синєгубов: на перший етап проєкту вже виділили 7 млн грн з обласного бюджету

Навколо Харкова розпочали будівництво першого рубежу антидронового захисту – це частина експериментального проєкту з протидії дронам на оптоволокні, результати якого очікують через три тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, проєкт реалізують на базі одного з військових корпусів. «Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу, – повідомив начальник ОВА. – Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні».

Що буде далі

Якщо експеримент підтвердить свою ефективність, антидроновий захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки. «Далі масштабуватимемо проєкт на найбільш небезпечні ділянки», – додав Синєгубов.

Наскільки гострою є проблема

Потреба у швидкому антидроновому захисті пов'язана з різким загостренням ситуації навколо міста. За липень армія РФ атакувала Харків 109 разів, і майже половина ударів – 51 – припала саме на FPV-дрони, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок обстрілів постраждали 217 людей, зокрема 24 дитини, ще восьмеро харків'ян загинули. За словами мера, дрони на оптоволокні – це «принципово інший рівень загрози»: вони летять низько, з'являються раптово й атакують не лише нерухомі об'єкти, а й автомобілі просто під час руху, вантажівки та машини, які розвозять людям воду й пальне.

Нагадаємо, планами створити «купол» над Харковом Синєгубов ділився наприкінці липня – тоді він розповідав про кілька рівнів захисту: антидронові сітки вздовж кільцевої дороги, коридори на магістралях і мобільні вогневі групи. До слова, ще раніше, наприкінці червня, місцева влада повідомляла про плани встановити антидронові сітки на околицях міста.

Читайте також:

Теги: Харків дороги армія місцева влада будівництво вантажівки Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по багатоквартирному будинку в Запоріжжі
РФ вдарила по будинку в Запоріжжі: серед поранених – дитина
5 липня, 01:10
У різних містах України розпочались акції на підтримку Федорова
Картонковий майдан повертається? Фанати Федорова збираються у різних містах України (фото)
16 липня, 09:34
Російський дрон пошкодив Центральний парк Харкова
Росіяни атакували Центральний парк Харкова: з'явилися фото наслідків
16 липня, 08:41
Наслідки ракетного удару по Шевченківському району
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: загинула людина, є поранені діти
17 липня, 23:50
фото з відкритих джерел
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
гент ФСБ збирав дані про ЗСУ на трасі Полтава – Харків
СБУ зірвала підготовку російських ударів по трасі Полтава – Харків
30 липня, 11:47
Забруднення негативно впливає на екосистему водойми
Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо
4 липня, 17:57
Наслідки атаки уточнюються
Окупанти атакували дроном АЗС в Харкові: є постраждала
7 липня, 08:22
Харків вкотре опинився під ракетним ударом
Росія вночі вдарила по Харкову: ракети влучили у двох районах
8 липня, 02:27

Події в Україні

Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог атакував склади з продуктами
Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог атакував склади з продуктами
Німецький аналітик підрахував, скільки насправді росіян воює проти України
Німецький аналітик підрахував, скільки насправді росіян воює проти України
182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026
182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026
Харків почав будувати «купол» захисту від дронів
Харків почав будувати «купол» захисту від дронів
Ворожий «Шахед» атакував цивільне судно: прикордонники ліквідували пожежу та врятували екіпаж
Ворожий «Шахед» атакував цивільне судно: прикордонники ліквідували пожежу та врятували екіпаж
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Сьогодні, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Сьогодні, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Сьогодні, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua