У США Конгрес зробив перший крок для уникнення шатдауну

Проєкт бюджету має пройти непросте голосування у Сенаті

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування федерального уряду до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Проєкт передбачає збільшення оборонних витрат на 6 млрд доларів та скорочення витрат на необоронні потреби на 13 млрд. Документ підтримали 217 членів Палати представників, проти висловилися 213.

Тепер проєкт бюджету має бути схвалений у Сенаті та підписаний президентом США Дональдом Трампом.

Як зауважує The New York Times, республіканцям у Сенаті знадобиться принаймні сім голосів демократів для ухвалення документа, якщо всі республіканці проголосують «за» (республіканці мають 53 місця в Сенаті зі 100, а для ухвалення закону потрібно 60 голосів). При цьому низка сенаторів-демократів висловлюються проти цього законопроєкту, однак деякі з представників Демократичної партії готові його підтримати, аби запобігти зупинці роботи уряду. Таке призупинення – шатдаун – загрожувало б Штатам вже цього тижня.

«Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Цьому передувала зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії.

Також стало відомо, що Міністерство освіти США скоротило майже половину персоналу на тлі намірів президента Дональда Трампа взагалі ліквідувати освітнє відомство.