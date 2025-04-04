Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи

Як наголосив глава України, команди обох країн досі працюють над договором про корисні копалини

За словами президента, є три ключові компанії, які погодилися і хочуть представляти Україну

Україна обрала юридичну компанію, яка буде супроводжувати угоду про корисні копалини із США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

«Передусім команди працюють над сьогоднішнім договором. Як я і говорив, ми займаємося питанням підбору юридичної компанії, в принципі, обрали. Є три ключові компанії, які погодилися і хочуть представляти Україну, вони компетентні. Ми домовилися з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови», – каже він.

Президент додав, що на початку наступного тижня він розраховує отримати варіант угоди, яка відображає справедливість для України.

«На початку наступного тижня у мене буде велика зустріч з нашою командою, де представлять повністю всі пункти, що задовольняють нас, або які будуть відображати справедливість в угоді... Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі», – сказав глава України.

Нагадаємо, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

Як відомо, в Україні право на користування надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Серед власників є представники з 51 країни.

Загалом ці підприємства та фізособи володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами. Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» має 213 дозволів, а ПАТ «Укрнафта» – 89.