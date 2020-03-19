Уряд дозволив працювати мережі «Епіцентр» в умовах карантину



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В «Епіцентрі» повідомляли, що мережа спрямовує 1 % від обігу на закупку медичного обладнання та засобів захисту.

Норми пункту про карантинні заходи не стосуються об'єктів торгового обслуговування, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного обладнання та засобами зв'язку, - Кабмін

Уряд дозволив торговельній мережі «Епіцентр» працювати під час карантину. Про це йдеться у листі Кабінету міністрів, повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що у листі чітко вказано, що норми пункту про карантинні заходи не стосуються об'єктів торгового обслуговування, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного обладнання та засобами зв'язку.

«Але, умовою роботи таких закладів є обов'язкові дезінфекційні заходи, температурний скринінг та чіткий контроль за виконанням санітарно-епідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.

Раніше в «Епіцентрі» повідомляли, що мережа спрямовує 1 % від обігу на закупку медичного обладнання та засобів захисту.

«За умови роботи наших побутово-господарських магазинів у штатному режимі ми розраховуємо щомісяця направляти на допомогу країні 40-50 млн грн для закупівлі медичного обладнання, масок, дезінфікуючих засобів та засобів захисту», - йшлося у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у центрі Мукачева закрились практично всі кафе міста. Працюють аптеки, продуктові магазини та ринки.

Як повідомлялося, з 18 березня у мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на покупки.