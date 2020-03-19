Уряд дозволив працювати мережі «Епіцентр» в умовах карантину
Норми пункту про карантинні заходи не стосуються об'єктів торгового обслуговування, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного обладнання та засобами зв'язку, - Кабмін
Уряд дозволив торговельній мережі «Епіцентр» працювати під час карантину. Про це йдеться у листі Кабінету міністрів, повідомляє Mukachevo.net.
Зазначається, що у листі чітко вказано, що норми пункту про карантинні заходи не стосуються об'єктів торгового обслуговування, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного обладнання та засобами зв'язку.
Раніше в «Епіцентрі» повідомляли, що мережа спрямовує 1 % від обігу на закупку медичного обладнання та засобів захисту.
«За умови роботи наших побутово-господарських магазинів у штатному режимі ми розраховуємо щомісяця направляти на допомогу країні 40-50 млн грн для закупівлі медичного обладнання, масок, дезінфікуючих засобів та засобів захисту», - йшлося у повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, у центрі Мукачева закрились практично всі кафе міста. Працюють аптеки, продуктові магазини та ринки.
Як повідомлялося, з 18 березня у мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на покупки.