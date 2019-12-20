Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра



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В уряді зазначають, що попередній тендер на розробку документів був невдалим

Міністерство інфраструктури України оголосило новий тендер на розробку документації для початку реконструкції аеропорту «Дніпропетровськ». На ці цілі у бюджеті передбачили 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінінфраструктури.

Очікувана вартість розробки документації для реконструкції аеропорту складає 26,5 мільйона гривень. Загалом на проведення реконструкції у 2020 році передбачили 200 мільйонів гривень.

В уряді зазначають, що попередній тендер на розробку документів був невдалим. За його підсумками отримали 4 пропозиції, які визнали неякісними.

Новий тендер в уряді планують закінчити у «найкоротші встановлені законодавством терміни».

10 жовтня 2019 року під час прес-марафону президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у бюджеті на 2020 рік буде передбачене фінансування ремонту аеропорту Дніпра.

У Дніпропетровській ОДА повідомляли, що початок будівництва аеропорту Дніпра заплановане на літо 2020 року.