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    Події в Україні

    Бізнесмен Ярославський продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову

    Бізнесмен Ярославський продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову
    фото ЗСУ

    Розпочинається відновлення зруйнованого Харкова

    Харківський бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

    «DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати», – повідомив Ярославський у Facebook.

    Яхти Kaiser німецького виробництва входять до преміум-сегменту для такого виду морського транспорту. Їхня вартість оцінюється у приблизно 50 мільйонів доларів.

    Протягом минулої доби, з 2 по 3 березня ворог продовжував вражати своїми смертоносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти, цинічно вбиваючи мирне населення Харківщини.

    Теги: Харків війна гроші Олександр Ярославський #stoprussia
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    Бізнесмен Ярославський продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову