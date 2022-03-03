Бізнесмен Ярославський продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову

Розпочинається відновлення зруйнованого Харкова

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

«DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати», – повідомив Ярославський у Facebook.

Яхти Kaiser німецького виробництва входять до преміум-сегменту для такого виду морського транспорту. Їхня вартість оцінюється у приблизно 50 мільйонів доларів.

Протягом минулої доби, з 2 по 3 березня ворог продовжував вражати своїми смертоносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти, цинічно вбиваючи мирне населення Харківщини.