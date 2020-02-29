Фахівці розповіли, чому скраплений газ перестане дешевшати



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Падає ціна на нафту, вона тягне за собою ціни на скраплений газ в хабах Європи. До нас це доходить із затримкою в два тижні - Куюн

На кордоні вартість скрапленого газу вже потихеньку зростає

Ціни на пальне в Україні почали знижуватися, і це вже помітили водії. Причин тому кілька: по-перше, ціни на нафту пробили дворічний мінімум на тлі спалаху коронавірусу у світі. До того ж, зима була теплою, і споживання палива для котелень не було значним. Але чи продовжиться падіння цін? Розбирався сайт «Сьогодні».

Станом на 30 січня скраплений газ в Україні коштував 12,38 грн/л, а зараз – 11,13 грн/л. Ціна знизилася на 1,25 грн, або 10%.

«Дизпаливо і скраплений газ дешевшали і за рахунок того, що зима була теплою. Очікуваний попит на ці два продукти, які використовуються в Європі як паливо для котелень, скоротився. Через це наші трейдери отримали можливість закупити його дешевше і знизити ціни», – пояснює заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

З ним згоден Артем Куюн, заступник директора ТОВ «Консалтингова група А-95». Але попереджає: вже в березні це падіння сповільниться, а то і зовсім припиниться.

«В усьому світі падає ціна на нафту, вона тягне за собою ціни на скраплений газ в хабах Європи. До нас це доходить із затримкою в два тижні. В Україні падіння прискорилося ще й через те, що є надлишки ресурсу. Проте вже тиждень ціна на кордоні зростає. Тому ми чекаємо стабілізації вартості. Причин для падіння цін вже немає: можливо, буде відкат назад, але лише копійок на 50», – прогнозує Артем Куюн.

Нагадаємо, фахівці розповіли, що буде з цінами на автомобільне пальне в березні.

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