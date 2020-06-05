Підвищення ренти на видобуток руди та акцизу на тютюнові вироби необхідно відтермінувати, – Федерація роботодавців



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Збільшення податкового навантаження на гірничо-металургійний комплекс та тютюнову галузь, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210) призведе до зниження обсягів виробництва

В Федерації пропонують відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток залізної руди

Підвищення ренти на видобуток руди та акцизів на тютюнові вироби збільшить податкове навантаження на бізнес, що в умовах економічної кризи призведе до спаду виробництва. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів.

В умовах нинішньої економічної кризи та негативних тенденцій в промисловому виробництві, збільшення податкового навантаження на гірничо-металургійний комплекс та тютюнову галузь, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210) є несвоєчасним і призведе до зниження обсягів виробництва, скорочення робочих місць, а для тютюнової індустрії – ще й до зростання тіньового сегменту. - зазначають у Федерації.

В Федерації пропонують поступово підвищувати ставки акцизного збору на тютюнові вироби та відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток залізної руди.

«Пропонуємо розглянути варіант поступового підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) з 2021 року до 2025 року на 35% із щорічним підвищенням на 10% з 2026 року до 2030 року включно. Одночасно пропонуємо переглянути графік підвищення ставок акцизного податку на сигарети, встановленого Податковим кодексом України, шляхом збільшення його кінцевого терміну до 2030 року із щорічним підвищенням ставок на 10%», - пропонують в ФРУ.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.