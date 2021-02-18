Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з врахуванням підвищення виплат та індексації

У 2021 році буде проведений перерахунок пенсій, або індексація, що також враховано затвердженим бюджетом

Видатки Пенсійного фонду очікуються на рівні 495,5 млрд грн

На засіданні 17 лютого Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду, у якому зокрема передбачено зростання пенсій у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та їхня індексація.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Доходи Фонду встановили обсягом 495 млрд грн. З них власних доходів (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,95 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - надходження з єдиного соцвнеску.

Видатки Пенсійного фонду очікуються на рівні 495,5 млрд грн.

З держбюджету до фонду надійде 195,3 млрд грн: 28 млрд на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб, решта 167 млрд грн – на виплати пенсій за військовослужбовцям, покриття дефіциту.

У бюджеті також закладено підвищення виплат:

65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),

компенсації особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років;

підвищення пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня поточного року;

У 2021 році буде проведений перерахунок пенсій, або індексація, що також враховано затвердженим бюджетом.

До слова, пенсії в Україні можуть скоротитися в півтора раза.