Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з врахуванням підвищення виплат та індексації
Видатки Пенсійного фонду очікуються на рівні 495,5 млрд грн
На засіданні 17 лютого Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду, у якому зокрема передбачено зростання пенсій у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та їхня індексація.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Доходи Фонду встановили обсягом 495 млрд грн. З них власних доходів (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,95 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - надходження з єдиного соцвнеску.
Видатки Пенсійного фонду очікуються на рівні 495,5 млрд грн.
З держбюджету до фонду надійде 195,3 млрд грн: 28 млрд на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб, решта 167 млрд грн – на виплати пенсій за військовослужбовцям, покриття дефіциту.
У бюджеті також закладено підвищення виплат:
- 65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),
- компенсації особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років;
- підвищення пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня поточного року;
У 2021 році буде проведений перерахунок пенсій, або індексація, що також враховано затвердженим бюджетом.
До слова, пенсії в Україні можуть скоротитися в півтора раза.