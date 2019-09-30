Уряд збирається ліквідувати більше тисячі держпідприємств



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Для управління стратегічними держпідприємствами планують створити Фонд національного добробуту

Кабінет міністрів протягом 5 років планує приватизувати сотні держпідприємств та ліквідувати більше тисячі.

Про це йдеться у програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної Ради.

«Ми будемо сприяти розвитку приватного сектору, який більш продуктивний та ефективний, ніж державний. Для цього ми проведемо приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб’єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця та ліквідують корупцію.

Це дасть змогу міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю. Понад тисячу неефективних підприємств буде ліквідовано – держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств», - йдеться у документі.

Для управління стратегічними держпідприємствами планують створити Фонд національного добробуту.

«Ми розробимо політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств.

Ми корпоратизуємо всі державні підприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства», - йдеться у програмі.

Кабмін також планує залучити інвесторів у державні банки, щоб зменшити частку держави в банківському секторі до рівня 20%. Зараз вона перевищує 50%.