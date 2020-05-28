Уряд змінив порядок надання субвенцій на розвиток громад



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Кабмін ухвалив постанову, якою змінив критерії розподілу субвенції між областями та Києвом

Зміни дадуть можливість місцевим органам влади розширити коло проектів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою виключив певні норми щодо надання субвенцій громадам на їх розвиток. Зокрема, змінив критерії розподілу субвенції між областями та містом Києвом. Про це повідомляє Урядовий портал.

«27 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», проект якої був розроблений Міністерством розвитку громад та територій України», - йдеться у повідомленні.

За рахунок субвенції можуть реалізовуватись проекти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, у тому числі щодо енергоефективності та енергозбереження, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо.

Так, виключаються окремі норми, зокрема, щодо:

критеріїв розподілу субвенції між областями та містом Києвом (при цьому залишається норма щодо розподілу 80% пропорційно населення у відповідному регіоні);

спрямування субвенції на реалізацію проектів та заходів за умови наявності актуальної містобудівної документації на місцевому рівні;

відповідності об’єктів та заходів оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг.

«При цьому суб’єктами подання пропозицій щодо фінансування проектів за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток є обласні та Київська міська державні адміністрації, а також народні депутати України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі зміни дадуть можливість місцевим органам влади розширити коло проектів, на реалізацію яких може бути спрямована субвенція.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко розповів, що умови для робочих місць будуть створювати через державні і комунальні підприємства та через створення умов для бізнесу.