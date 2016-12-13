В Івано-Франківській області заборонили продаж 16 видів дитячих іграшок

Переважно всі небезпечні іграшки, констатують фахівці, є товарами китайського виробництва

Фахівці Держпродспоживслужби забракували в Івано-Франківській області 16 зразків дитячих іграшок, в основному через відсутність маркування та гострі краї, що можуть поранити малюків. Про це повідомляє керівник відділу контролю у сфері торгівлі, товарів та послуг ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Любов Осудар. «Ми взяли на



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Переважно всі небезпечні іграшки, констатують фахівці, є товарами китайського виробництва

Фахівці Держпродспоживслужби забракували в Івано-Франківській області 16 зразків дитячих іграшок, в основному через відсутність маркування та гострі краї, що можуть поранити малюків.

Про це повідомляє керівник відділу контролю у сфері торгівлі, товарів та послуг ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Любов Осудар.

«Ми взяли на дослідження близько 60 зразків дитячих іграшок, з них 16 зразків забракували. Головна причина — відсутність маркування та будь-якої інформації про іграшку і необроблені гострі краї забавок, що можуть поранити дитину. Також забраковані іграшки, які розсипаються на дрібні частинки. Це теж небезпечно для дітей», — повідомила Осудар.

Вона зауважила, що усі продавці цих іграшок отримали припис про заборону подальшої реалізації цього товару. Якщо припис буде порушено, продавцям загрожують штрафні санкції.

За словами фахівців, вони отримують скарги від батьків на неякісні іграшки. Втім, помічають, що таких скарг дуже мало. Кажуть, батьки не обізнані з тим, що мають право поскаржитись з приводу неякісних іграшок. Переважно всі небезпечні іграшки, констатують фахівці, є товарами китайського виробництва. Тому спеціалісти радять батькам бути дуже уважними при купівлі цих товарів, надавати перевагу вітчизняному виробнику і не давати іграшки з батарейками дітям до восьми років.

Джерело: Укрінформ