Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна»

Своїх громадян держава Ізраїль щеплює чомусь Pfizer, а не препаратом з Росії

Ізраїль планує визнати російську вакцину «Супутник V» на два тижні раніше, ніж було заявлено раніше – вже 15 листопада, а не 1 грудня, як повідомлялося після візиту Нафталі Беннета до російського Сочі. Як стало відомо Ynet 27 жовтня, зроблено це буде виключно як «данина поваги президенту Володимиру Путіну». При цьому жоден міжнародний регулятор досі офіційно не визнав вакцину, що виробляється в Росії. І самі ізраїльтяни не поспішають робити щеплення сумнівним «Супутником».

Раніше ізраїльський міністр Зеев Елькін, який супроводжував прем'єра країни під час візиту до Сочі, розповів, що під час переговорів Беннета з Путіним було заявлено про готовність Ізраїлю визнати російську вакцину «Супутник» – одразу після того, як це зробить Всесвітня організація охорони здоров'я. Однак тепер, як повідомляють ЗМІ, Ізраїль планує визнати «Супутник» до відповідного рішення ВООЗ.

У зв'язку з тим, що «Супутник» не схвалений до застосування жодною міжнародною організацією, в Ізраїлі буде потрібна спеціальна законодавча дія, що дозволяє визнання російської вакцини.

Якщо все буде так, як планує Беннет, то з 15 листопада щеплені російською вакциною громадяни зможуть в'їжджати до Ізраїлю. За умови, що вони пройдуть тест перед посадкою на літак і ще один після прибуття в аеропорт Бен-Гуріон. Але найголовніше – серологічний аналіз, який також доведеться здати після прибуття до Ізраїлю. Якщо аналіз не підтвердить наявність антитіл в організмі, пасажирам доведеться або пройти карантин в Ізраїлі, або повернутися до Росії. Як технічно це буде організовано, поки не зовсім зрозуміло, враховуючи, що результат серологічного аналізу приходить протягом 24-48 годин.

За остааніми даними в Ізраїлі повністю вакциновано 61,34 % населення. У країні схвалено для використання вакцини Moderna

та Pfizer/BioNTech. За минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла одна людина.

Раніше стало відомо, що Ізраїль відкриває кордони для туристів. Для в'їзду в країну потрібно бути щепленим або перенести коронавірусну інфекцію.

Нещодавно розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

Зазначимо, що раніше Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.

За версією видання, саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат «Супутник».

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін обурений тим, що його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V». Також нещодавно він зробив курйозну заяву про те, що європейці потайки вакцинуються «Супутником V».

Також нагадаємо, шо у вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

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