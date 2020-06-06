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    Економіка та фінанси

    В ЄС підрахували, скільки аграрної продукції надходить з України

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    Зростаючий попит європейських споживачів на українську органічну продукцію свідчить про її високу якість і конкурентоспроможність - В ЄС підрахували, скільки аграрної продукції надходить з України
    Зростаючий попит європейських споживачів на українську органічну продукцію свідчить про її високу якість і конкурентоспроможність

    У 2019 року в ЄС ввезли 3,24 млн т агропродукції, понад 10% якої припадає на Україну

    Україна, де нещодавно запровадили зміни до митних тарифів, нарощує обсяги імпортованої органічної продукції в ЄС. Про це йдеться в щорічному звіті Європейської Комісії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС ключові зміни в 2019 році».

    За підсумками 2019 року Україна посіла перше місце в Європі і друге місце в світі (з 123 країн) за обсягами експортованої органічної продукції в ЄС.

    «Зростаючий попит європейських споживачів на українську органічну продукцію свідчить про її високу якість і конкурентоспроможність. Лідируючі позиції України у світовій торгівлі органічною продукцією демонструє активний розвиток цієї галузі і є пріоритетом в аграрній політиці міністерства», – прокоментував заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка.

    Впродовж 2019 року в ЄС ввезли 3,24 млн т агропродукції, більше 10% якої припадає на Україну. Український імпорт в ЄС збільшився на 27% – з 265 817 тонн в 2018 році до 337 856 тонн в 2019-м.

    В основному, в ЄС з України експортуються:

    • зернові (крім рису та пшениці, 76,9% зернових українського походження);
    • пшениця (31,8% з України);
    • олійні культури (крім сої, 18,2% і друге місце після Туреччини);
    • соя (4 місце і 13% імпорту сої з України);
    • фрукти (11% і 3 місце).

    Також Україна належить до групи найбільших експортерів макухи, фруктових соків і овочів.

    У 2018 році Україна посідала четверте місце за обсягами імпорту органічної продукції в ЄС.

    В цілому імпортована органічна продукція становить близько 2% загального імпорту агропродовольчих товарів в ЄС.

    «У 2018 році Україна посідала 4 місце за обсягами експорту органічної продукції в ЄС, поступаючись Китаю, Еквадору та Домініканській Республіці. Треба зауважити, що Домініканська Республіка і Еквадор поставляють в ЄС майже виключно тропічну продукцію. 90% експорту складають фрукти, свіжі або сушені, горіхи і спеції», – розповіли в Мінекономіки.

    Там нагадали, що 20 травня Єврокомісія оприлюднила стратегію ЄС «Від ферми до виделки», за якою передбачається збільшення земель під органічне виробництво до 25% сільськогосподарських угідь до 2030 року. Зараз ця цифра становить близько 8%.

    ЄС імпорт Мінекономіки Україна Тарас Качка
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