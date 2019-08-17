Члени наглядової ради «Ощадбанку» виступили на захист своїх колег перед НБУ



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П’ять фахівців з досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ

Члени Наглядової ради «Ощадбанку» вважають рішення Національного банку про дискваліфікацію п’яти новообраних членів наглядової ради фінустанови безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків.

Про це йдеться у спільній заяві членів Наглядової ради.

«Ми шоковані та збентежені рішенням НБУ дискваліфікувати 5 членів наглядової ради. П’ять висококваліфікованих фахівців із бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин», – йдеться у зверненні.

«За відсутності пояснення можна зробити висновок лише з опублікованого сьогодні релізу НБУ, що реальною причиною відхилення кандидатур стало невдоволення деяких членів комісії НБУ недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт із головою правління «Ощадбанку» Андрієм Пишним», – зазначається у повідомленні.

«Ми очікували, що відповідно до загальновизнаних стандартів об’єктивності і належного проведення процесу комісія НБУ оприлюднить причини, з яких 5 з нас були дискваліфіковані, щоб дозволити нам хоча б спростувати ці заперечення», – заявили члени Наглядової ради.

Як наголошується, навіть дискреційні повноваження мають здійснюватись не в самовільній манері, а відповідно до критеріїв справедливості.

«Ми твердо впевнені, що рішення кваліфікаційної комісії НБУ не має жодних правових підстав, є упередженим та необ’єктивним. Ми звернулись із офіційним листом до Ради НБУ з вимогою запобігти цим неналежним діям стосовно членів наглядової ради системного українського банку», – йдеться у зверненні.

«Це принципова справа, щоб дії конкретних посадових осіб НБУ в цій ситуації не зашкодили його авторитету, як незалежного та неупередженого банківського регулятора», – додали в «Ощадбанку».

Нагадаємо: Кабмін затвердив наглядові ради «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку» 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради «Ощадбанку» були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави – Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

Нагадаємо, на початку серпня Пишного знов призначили главою «Ощадбанку».

Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії $1,3 млрд.