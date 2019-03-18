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    Економіка та фінанси

    В Росії стверджують, що Європа втратила 100 млрд євро від санкцій

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    У МЗС РФ&nbsp;побачили &laquo;тиск, який сьогодні йде на Європу з-за океану&raquo; - В Росії стверджують, що Європа втратила 100 млрд євро від санкцій
    У МЗС РФ побачили «тиск, який сьогодні йде на Європу з-за океану»

    «Не можна не бачити те, що санкційна машина запущена», - зазначили у МЗС Росії

    Заступник голови міністерства закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Європа втратила від власних санкцій і контрзаходів Росії 100 мільярдів євро.

    Про це він сказав в інтерв'ю журналу «Міжнародне життя».

    «Загальні втрати для європейців відомі - вони склали 100 мільярдів від власних санкцій і наших контрзаходів, які ми прийняли абсолютно законно. Але, з іншого боку, не можна не бачити те, що санкційна машина запущена, маховик її закрутився настільки, що його треба зупинити, а на це потрібні і політична воля, і час», - сказав дипломат.

    На його думку, тут буде ключовий фактор - здатність європейців «витримувати тиск, який сьогодні йде з-за океану».

    Напередодні у США пообіцяли, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.

    Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

    Також міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.

    Натомість у Росії істерично відреагували на нові санкції США та Канади.

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