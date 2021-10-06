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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік

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    За останні два роки ціна на гречку підскочила від 10 до 50 грн - Стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік
    За останні два роки ціна на гречку підскочила від 10 до 50 грн
    фото з відкритих джерел

    Експерти прогнозують зростання ціни крупи на 20-25% протягом року

    В Україні за рік гречка подорожчає на 20-25%, а до зими – приблизно на 5-7%. Таку думку в коментарі журналісту УНН висловив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

    «На даний момент гречка вже є достатньо дорогою, у порівнянні з іншими крупами, хоча за минулий рік вона виросла всього на 18%, тоді як олія, цукор – на 80-90%. З моєї точки зору, дефіциту гречки не буде, але ціна буде рости. Думаю, за рік гречка подорожчає на 20-25% – це точно. Але до зими – максимум на 5-7%, і це не буде настільки критично, щоб люди дуже сильно переживали», – пояснив Пендзин.

    Експерт також додав, що щорічна потреба України у зернових складає 20 млн тонн, з яких лише 116 тис. тонн – це гречка.

    «Тобто, якщо ціна занадто сильно підскочить, то люди дуже швидко переорієнтуються на інші крупи», – підсумував Пендзин.

    Тим часом, Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) прогнозує, що Україна збере найбільший врожай гречки за останні 3 роки. 30 вересня УКАБ повідомляв, що в Україні триває збір врожаю гречки та наразі зібрано близько 70% посівних площ.

    «За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде кращий, ніж за 3 останні роки, і очікується на рівні 114 тис. т, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти як за рахунок збільшення посівних площ під даною культурою, так і за рахунок збільшення врожайності», – повідомляли в УКАБ.

    Раніше повідомлялося, що гречка незабаром знову злетить у ціні.

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    Теги: ціни гречка харчування
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    Стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік