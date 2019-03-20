В Україні на залізниці майже 90% аварій трапляються через незадовільне утримання шляхів, - «Укртрансбезпека»



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Обсяги виконання ремонтів на залізничних шляхах зменшилася за останнє десятиріччя у п'ять разів

«Укрзалізниця» економить на найбільш дорогих роботах – модернізації та капітальних ремонтах залізничних шляхів, - експерт

Незадовільне утримання залізничних шляхів з боку держмонополіста «Укрзалізниця», призводить до зростання кількості аварій. Про це йдеться у статті Чому українська залізниця стає небезпечною на 112.ua.

Так, згідно з даними Державної служби України з безпеки транспорту, в 2017 році було зафіксовано 89 аварій, з них 21 – на шляхах «Укрзалізниці», в 2018 році – 140 аварій, з них 17 - на шляхах «Укрзалізниці».

Кількість сходжень рухомого складу залізничного транспорту на шляхах загального користування становила п’ять випадків у 2017 році і шість – в 2018 році.

«Майже 90% транспортних пригод сталися у зв'язку з незадовільним поточним утриманням залізничних шляхів», - повідомили в «Укртрансбезпеці».

Однією з наймасштабніших аварій стало сходження 14 вагонів вантажного поїзда на залізничній дільниці між Одесою і Києвом (на перегоні Іванівка - Веселий Кут) 4 липня 2018 року. Комісія «Укртрансбезпеки» виявила, що технічно це сталося через викривлення залізничної рейки після порушень під час ремонту полотна.

«У цілому тенденція невтішна. «Укрзалізниця» істотно недовиконує обсяги необхідних робіт з ремонту шляхів. Держмонополіст економить на найбільш дорогих роботах – модернізації та капітальних ремонтах залізничних шляхів», - відзначають експерти.

«Обсяги виконання реконструкцій значно знизилися у порівнянні з минулим десятиліттям: у 2017 році було реконструйовано 141 км дорожнього полотна, у 2018 – 280 км, за планом на 2019 – 260 км. При цьому обсяг реконструкцій в 2007 році був в 5 разів вище, ніж в 2018-2019 роках, і становив 1446 км. Зі збереженням подібного підходу через 20 років ремонт буде прострочений на 65% шляхів, а 30% шляхів доведеться закрити або значно обмежити на них швидкість», - йдеться в матеріалі.

За даними експертів, довжина залізничних шляхів в Україні складає близько 20 тис. км, з них 8 тис. км – невідремонтовані.

Через зношеність шляхів на «Укрзалізниці» вже сьогодні діють обмеження швидкості потягів на колії загальною довжиною 1 086 км, а 1746 км шляхів взагалі закриті для руху.

«Водночас, у проект фінплану на 2019 рік «Укрзалізниця» включила реконструкцію 260 км шляхів (2,1 млрд грн) і капремонт 240 км (1,1 млрд грн), що у понад два рази менше мінімально необхідного рівня. При цьому монополіст воліє направляти державні кошти на інші цілі, наприклад, на зростання адміністративних витрат (+0,8 млрд грн) або інших операційних витрат (+0,9 млрд грн). Наприклад, влітку минулого року Центр сервісного забезпечення «Укрзалізниці» за 740 тисяч гривень найняв SMM-ка, щоб той вів сторінку «Укрзалізниці» у Facebook», - йдеться в статті.

Така ситуація змушує власників приватних вагонів закладати у вартість перевезень ризики пошкодження або навіть знищення рухомого складу. «У результаті, «Укрзалізниця» буде програвати конкуренцію іншим видам транспорту, втрачати доходи і, відповідно, ресурси для модернізації», - відзначається в матеріалі.