«Рейс на Бангкок ми найімовірніше закриємо». Авіакомпанія МАУ оголосила про зміни через трагедію в Ірані



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У МАУ поки не оцінювали розмір збитків, - президент авіакомпанії

На сьогодні МАУ просто вивозить пасажирів, які купили заздалегідь квитки, - Дихне

Президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгеній Дихне повідомив, що через заборону польотів над Іраном для українських авіакомпаній, рейси до Бангкоку стали збитковими. Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

За словами Дихне, на сьогодні МАУ «просто вивозить пасажирів, які купили заздалегідь квитки». «Зараз сезон відпочинку і ми повинні довиконати зобов'язання перед масовим туризмом. Після цього періоду даний напрямок ми закриємо», - стверджує президент авіакомпанії.

Дихне зауважив, що, зокрема, до того ж Дубаї через Іран можна було раніше долетіти за п’ять з половиною – шість годин, зараз цей маршрут займає більше восьми годин з посадкою в Ларнаці на дозаправку.

Президент МАУ наголосив, що на сьогодні авіакомпанія не може повністю реалізувати свій транзитний потенціал. «Ви ж бачили навіть по трагічному рейсу в Іран - там 139 транзитних пасажирів. І так на кожному рейсі, це не виняток», - зауважив президент МАУ.

Дихне говорить, що авіакомпанія МАУ, «коли будувала свою мережеву модель в 2013-2014 році, будувала її на 360 градусів, проте сьогодні ця модель не працює, оскільки заборонені польоти над РФ, над Чорним морем, над Кримом, над зоною Донецька».

Президент МАУ говорить, що компанія поки не оцінювала розмір збитків.

«У нас є комерційний відділ, який вже напевно над цим думає, оцінює пропозиції, робить розрахунки, але рішення буде прийматися трохи пізніше. Тому я не можу сказати», - зауважив Дихне.

Нагадаємо, з 9 січня рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Українським літакам заборонили польоти також над Іраком.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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