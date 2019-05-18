В Україні назвали терміни відновлення транзиту нафти в ЄС



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Забезпечення транзиту російської нафти через українську територію буде відбуватися у стандартному режимі з 20 травня

Процес відновлення транзиту нафти в Європу здійснюється відповідно до узгодженого всіма операторами «Дружби» графіку

«Укртранснафта» відновить транзит російської нафти у країни Європейського Союзу в стандартному режимі 20 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що процес відновлення транзиту нафти в Європу здійснюється відповідно до узгодженого всіма операторами «Дружби» графіку.

До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані із прийомом нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки у власні резервуарні парки.

«У зв'язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу «Укртранснафта» 17 травня тимчасово призупинила транзит. Таким чином, згідно із графіком, забезпечення транзиту російської нафти через українську територію буде відбуватися у стандартному режимі з 20 травня», - йдеться в повідомленні

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.