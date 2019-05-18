В Україні назвали терміни відновлення транзиту нафти в ЄС
-
Розсилка
Процес відновлення транзиту нафти в Європу здійснюється відповідно до узгодженого всіма операторами «Дружби» графіку
«Укртранснафта» відновить транзит російської нафти у країни Європейського Союзу в стандартному режимі 20 травня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Відзначається, що процес відновлення транзиту нафти в Європу здійснюється відповідно до узгодженого всіма операторами «Дружби» графіку.
До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані із прийомом нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки у власні резервуарні парки.
«У зв'язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу «Укртранснафта» 17 травня тимчасово призупинила транзит. Таким чином, згідно із графіком, забезпечення транзиту російської нафти через українську територію буде відбуватися у стандартному режимі з 20 травня», - йдеться в повідомленні
Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.
23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.
25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовились приймати неякісну російську нафту.
Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.
2 травня повідомлялося, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.