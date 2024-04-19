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В Україні падає ціна і якість популярного овоча

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні падає ціна і якість популярного овоча
Ціна на картоплю у поточному сезоні не на найвищому рівні
фото із відкритих джерел

Картопля в Україні продовжує дешевшати

Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі на поточному тижні залишалася досить об’ємною, в той час, як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

В Україні падає ціна і якість популярного овоча фото 1

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як пише видання, наразі картопля в Україні коштує в середньому у 2,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті.

Раніше йшлось про те, що в Україні впала ціна на картоплю, оскільки на цей продукт зараз досить стриманий попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Станом на 11 квітня оптова ціна на картоплю в Україні становила до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж раніше. 

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Теги: картофель овочі фермерство фермер продукти Україна

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