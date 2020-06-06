У МОЗ розповіли, як проводитимуть масове тестування на антитіла до Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МОЗ сформує вибірку населення – цим людям будуть телефонувати і пропонувати здати тест

У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що нічого не приховують і навпаки готові відверто показати ситуацію

Міністерство охорони здоров'я збирається провести епідеміологічне дослідження, в рамках якого сформують вибірку з кожної групи населення і запросять здати тест на антитіла до коронавірусу.

Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі програми телеканалу «112 Україна».

За його словами, зараз у міністерстві «завершують дизайн» цього дослідження.

«Що це дасть? Буде ретроспективно, продзвон кожної групи, зробимо вибірку населення – будуть телефонувати і запрошувати здати тест. Здадуть тест на наявність антитіл в організмі людини. Після цього ми покажемо, це як соцопитування, тут буде щось схоже», – пояснив Ляшко.

Він також запевнив, що міністерство нічого не приховує і навпаки готове відверто показати ситуацію.

Також заступник міністра сказав, що смертність від коронавірусної хвороби зараз буде мізерна.

«Наведіть мені ще хоч один факт, коли весь світ почав реагувати одномоментно на одну хворобу жорсткими карантинними заходами. Тому і смертність мізерна, бо побачили загрозу і почали реагувати, і реагувати почали всі країни. Зараз одиниці вибрали певну тактику безкарантинну, але населення, дивлячись, як відбувається в інших країнах, здавалося б Швеція не впровадила карантинних заходів, але ви не побачите там масових заходів, зібрань, переповнених автобусів. Шведи зовсім інакше відпрацювали цей механізм, оскільки свідомість інша», – додав Ляшко.

Нагадаємо, наприкінці травня у семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

Копіювати код для вставки

До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.