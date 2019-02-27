В Україні планують покращити умови праці для співробітників ТРЦ



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Нові ТРЦ будуватимуть з душовими, їдальнями та кімнатами для відпочинку співробітників

В Україні планують покращити умови праці для співробітників торгово-розважальних центрів. У будівельних нормах хочуть ввести обов’язкове планування під час будівництва ТРЦ побутових приміщень та паркувальних місць для працівників цих підприємств.

«Сьогодні у діючих нормах щодо підприємств торгівлі відсутні вимоги до проектування побутових приміщень та окремих паркомісць для працівників торговельних центрів та ТРЦ. Там містяться лише загальні вимоги до проектування об’єктів обслуговування та місць для паркування транспортних засобів. Тому з метою забезпечення зручності і комфорту людей, які працюють в торговельних центрах, ми вирішили переглянути норми», - написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Тобто, в зміні до ДБН «Підприємства торгівлі» прописали вимоги щодо проектування у складі торговельних або торговельно-розважальних центрів:

- об’єктів сервісного обслуговування для працівників (це приміщення побутового обслуговування, санітарно-гігієнічні кімнати, душові, кімнати для особистих речей, прийому їжі, відпочинку тощо);

- місць паркування і зупинок легкових автомобілів для працівників;

- місць паркування і зупинок вантажних автомобілів та автобусів, які обслуговують будівлю (за необхідності).

Умови розміщення парковок для відвідувачів і працівників, а також необхідна кількість машиномісць визначаються згідно з ДБН Б.2.2-12 «Планування і забудова територій». При цьому, не менше 10% місць на парковках повинні бути обов’язково облаштовані для людей з інвалідністю.

Зміна № 1 у ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» розроблена фахівцями ПАТ «КиївЗНДІЕП» вже затверджена та вступить в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.