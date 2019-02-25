Поліція затримала жартівника, який «замінував» столичний ТРЦ



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Псевдомінером виявився 18-річний уродженець Івано-Франківської області

Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили особу чоловіка, який зі свого мобільного телефону повідомив про замінування торгово-розважального центру на вулиці Гната Хоткевича у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, подія трапилася 15 лютого у Деснянському районі Києва. На виклик негайно прибули профільні служби, які провели ретельний огляд приміщення та прилеглої території. Загалом евакуювали 800 осіб. У результаті перевірки небезпечних речовин і предметів не виявили.

Правопорушника затримали та доставили до управління поліції. Ним виявився 18-річний уродженець Івано-Франківської області, який пояснив, що після програшу у карти повідомив у поліцію про замінування.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 15 лютого невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.