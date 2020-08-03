В Україні протягом липня зросла ціна на пальне



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З 1 до 31 липня середня ціна палива на автозаправних станціях підвищилася на 75 коп./л.

В Україні протягом липня середня ціна палива на автозаправних станціях підвищилася на 75 коп./л. Про це у понеділок, 3 серпня 2020 р. повідомило видання enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової групи А-95.

Зазначається, що середня ціна бензину А-92 в липні становила 21,85 грн/л, А-95 - 22,89 грн/л, дизельного пального - 22,32 грн/л.

Мережі АЗС ОККО і WOG у липні підвищили ціни на всі види пального на 1 грн/л. Бензин А-95 подорожчав до 25,99 грн/л, А-92 і дизельне пальне - до 24,99 грн/л.

Мережі SOCAR і Паралель підвищили ціни на всі види пального на 1,5 грн/л.

У мережі БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 2,5 грн/л. Ціни на бензин А-92 зросли до 21,88 грн/л, А-95 - до 22,95 грн/л. Дизпаливо подорожчало на 1,79 грн/л, до 20,02 грн/л.

У мережах AMIC, UPG, Chipo, Sun Oil, Motto, пальне подорожчало за місяць на 0,6-2,1 грн/л.

Як повідомлялося, на українських заправках протягом місяця зростають ціни на пальне, лише за минулу добу великі мережі підвищили ціни, приблизно, на 50 коп./л.