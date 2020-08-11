В Україні ростуть ціни на малину



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Малина в Україні дорожчає через поганий врожай

Малина в середньому коштує на 20% більше, ніж торік

Наразі ціни на українському ринку малини коливаються в межах 45-70 грн/кг, що в середньому на 20% вище, ніж в аналогічний період минулого року. Для порівняння, в першій половині серпня 2019 року оптові ціни на цю ягоду стартували від 35 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики зазначають, що причин збільшення цін на малину кілька. По-перше, в результаті холодної весни сезон місцевої малини в Україні почався із затримкою. До того ж несприятливі погодні умови позначилися на якості ягід - відповідно, виробникам, які можуть запропонувати продукцію вищої якості, вдається утримувати ціни на малину на досить високому рівні.

Ще однією причиною високих цін на малину є збільшення попиту на цю ягоду з боку заморозників, які останніми роками значно збільшили свої потужності. До того ж, в результаті невдалих сезонів 2017 і 2018 років багато фермерів зовсім відмовилися від вирощування малини. Отже підтримку цінам останні 2 сезони надає не тільки збільшення попиту на малину, але і зменшення пропозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дрібні виробники сильно знижують ціну на лохину. Так, сьогодні середня оптова ціна за ягоду становить від 130 до 150 гривень за кілограм.

Як раніше писав «Главком», споживчі ціни в Україні в липні 2020 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. З початку року інфляція склала 1,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня 2019 року) інфляція залишилася на рівні 2,4%.