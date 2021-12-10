В Україні спостерігається дефіцит якісного борошна

Попри рекордний урожай, якість пшениці нині нижча, ніж торік

В Україні уже з’являються перші ознаки дефіциту якісного борошна для випікання хліба і хлібобулочних виробів: борошномели попереджають, що найближчим часом і самі потерпатимуть від браку якісної сировини. Зокрема, й через це хліб в Україні дорожчатиме. Про це повідомляє «Укрінформ».

Цього року українські аграрії встановили урожайні рекорди як за загальним обсягом вирощених зернових і олійних культур, так і за валом пшениці: 32,2 млн тонн в бункерній вазі (30-31 млн тонн після очищення).

Але при цьому фахівці підрахували: лише 13-13,5 млн тонн із намолоченої цьогоріч пшениці – придатне для виробництва борошна продовольче зерно, решта – фураж.

Директор Громадської спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський констатував, що через погодно-кліматичні умови якість пшениці нині нижча, ніж торік.

«Й особливо це стосується найбільш «ходового» для галузі збіжжя другого класу. Якщо минулого року частка продовольчої пшениці сягала 65-70% вирощеного врожаю, то цьогоріч – лише 42-45%. І йдеться, нагадаємо, про обсяг неочищеного зерна. З урахуванням «відсіву» при очищенні цьогорічні обсяги продовольчої пшениці навряд чи перевищують 13,5 млн тонн (у тому числі, борошномельної – трохи більше 6 млн тонн)», – сказав він.

Експерт додав, що для повноцінного забезпечення хлібопекарської галузі упродовж нинішнього сезону борошномели мають переробити приблизно 3,5 млн тонн такого зерна. А за оцінками консалтингових компаній, нині вільні, не законтрактовані на експорт, обсяги сировини належної якості не перевищують 1,5 млн тонн.

Нагадаємо, хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.