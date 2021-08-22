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    Кавуни продають за копійки: чому різко впала вартість та як вибрати

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    Такий вигляд має кавун, що довго лежав - Кавуни продають за копійки: чому різко впала вартість та як вибрати
    Такий вигляд має кавун, що довго лежав
    Фото ТСН

    На Херсонщині дуже знизилися ціни на сезонну ягоду

    У Херсонській області помітно знизилась вартість кавунів. Все через те, що урожай ягід просто «смажиться» під сонцем на полях. Про це пише ТСН.

    Місцеві аграрії не бачать іншого способу розпродати кавуни, що пропадають, як знизити ціни собі у збиток.

    Зокрема, у деяких населених пунктах вартість кілограма кавуна становить три гривні.

    За словами фермера Білозерського району Григорія, кавуни будуть віддавати за копійки. Однак, скаржаться, що багато витрат було вкладено.

    Він додав, що в цьому році практично немає оптових покупців, які в попередні роки відправляли сезонні ласощі до Києва і ринки інших областей. Покупці херсонських кавунів вже зараз відзначають, що кавуни, які полежали, нагадують смак цукрової вати.

    На аграрному гуртовому ринку у Великих Копанях кавуни коштують 3-5 гривень за кілограм. У супермаркетах – від шести гривень, а на базарі – від трьох гривень.

    Як вибрати кавун:

    • Найкраще брати кавун середнього розміру без відколів і тріщин. Кірка повинна бути твердою і блискучою. Пляма на ягоді визначає місце зіткнення з землею. Колір жовтий або коричневий, але не білий. Вусики і плодоніжка – сухі.
    • Постукайте по кавуну – звук повинен бути дзвінким. Потім стисніть плід – почуєте хрускіт. Вдарте по кавуну – хороша стигла ягода видає вібрацію.
    • Важливо не купувати кавуни на узбіччі доріг. Адже вони там не прийшли санітарний контроль. До того ж ввібрали в себе важкі метали від вихлопів машин. Найкраще йти за ягодою в торгові павільйони, де кавуни продаються на лотках під навісом.

    Нагадаємо, на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних.

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    Теги: ціни аграрії урожай ягода
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    Кавуни продають за копійки: чому різко впала вартість та як вибрати