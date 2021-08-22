Олігархи впливають на законодавчу владу – секретар РНБО Данілов

Також він розповів, чи можуть РНБО корумпувати олігархи

Данілов заявив, що вплив олігархів на владу – це загроза

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні. При цьому прийняття закону про олігархів, на його думку, не відлякає інвесторів. Про це він повідомив у інтерв'ю Україна 24.

«Це треба визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на превеликий жаль. Якщо вони мають вплив – це загроза», – зазначив Данілов.

Ці слова стали відповіддю на прохання прокоментувати заяву спікера Верховної ради Дмитра Разумкова про те, що з законопроєкту про олігархів треба виключити норму про те, що реєстр олігархів має формувати РНБО, нібито «через конфлікт інтересів».

«Якщо він вважає, що когось з членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді треба безпосередньо вказувати, хто до цього схильний. І чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі», – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, Росія запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він наголосив, що вважає їх «найвищою відзнакою» своєї роботи.

Читайте також: