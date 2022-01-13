Держстат підрахував, як за рік змінилися ціни на алкоголь і цигарки

Сигарети преміум-класу у 2021 році подорожчали на 15,7%

Найменше подорожчала горілка

Держстат оприлюднив дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-грудень 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Держстату в четвер, 13 січня.

Зокрема, ціни на горілку зросли на 1,7% – до 94,2 грн за 0,5 л. Пиво подорожчало за рік на 9,8% – до 19,2 грн за пляшку, українське вино – на 5,7%, до 70,0 грн за пляшку 0,75 л.

У свою чергу, сигарети преміум-класу подорожчали на 15,7% – до 67,0 грн за пачку.

Раніше повідомлялося, за даними Рахункової палати, в Україні біда із нелегальним ринком алкоголю.

До слова, з’ясувалося, яким видам алкоголю віддають перевагу українці.