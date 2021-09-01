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    В Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами

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    Додаток вже доступний для завантаження на платформах App Store і Google Play - В Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами

    Додаток вже доступний для завантаження на платформах App Store і Google Play

    Фото: news.dtkt

    Застосунок дозволяє купувати та продавати цінні папери у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв

    Фінансова група ICU запустила перший в Україні мобільний застосунок для торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) онлайн. За даними ICU, мобільний застосунок ICU Trade дозволяє купувати та продавати ОВДП у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв.

    Додаток є мобільною версією онлайн-платформи ICU Trade, яку компанія запустила восени 2020 року.

    Новий додаток ICU Trade дозволяє:

    • переглядати детальну інформацію щодо доступних держоблігацій;
    • купувати/продавати ОВДП з миттєвими розрахунками;
    • отримувати індивідуальні пропозиції щодо ОВДП;
    • контролювати рух коштів і залишки на рахунку;
    • виводити кошти на свій банківський рахунок у режимі 24/7.

    «Зручність ICU Trade в поєднанні зі 100% державною гарантією виплати, нульовим оподаткуванням і високою ліквідністю роблять ОВДП оптимальним інструментом для українських інвесторів. І нам приємно бачити постійне збільшення інтересу приватних осіб до державних облігацій. Але ми не плануємо зупинятися на ОВДП і вже працюємо над додаванням в ICU Trade всіх доступних на локальному ринку цінних паперів», – зазначив засновник компанії Костянтин Стеценко.

    Додаток вже доступний для завантаження на платформах App Store і Google Play.

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    Теги: економіка технології Україна фінанси ICU Костянтин Стеценко
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    В Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами