В Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами
Додаток вже доступний для завантаження на платформах App Store і Google Play
Застосунок дозволяє купувати та продавати цінні папери у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв
Фінансова група ICU запустила перший в Україні мобільний застосунок для торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) онлайн. За даними ICU, мобільний застосунок ICU Trade дозволяє купувати та продавати ОВДП у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв.
Додаток є мобільною версією онлайн-платформи ICU Trade, яку компанія запустила восени 2020 року.
Новий додаток ICU Trade дозволяє:
- переглядати детальну інформацію щодо доступних держоблігацій;
- купувати/продавати ОВДП з миттєвими розрахунками;
- отримувати індивідуальні пропозиції щодо ОВДП;
- контролювати рух коштів і залишки на рахунку;
- виводити кошти на свій банківський рахунок у режимі 24/7.
«Зручність ICU Trade в поєднанні зі 100% державною гарантією виплати, нульовим оподаткуванням і високою ліквідністю роблять ОВДП оптимальним інструментом для українських інвесторів. І нам приємно бачити постійне збільшення інтересу приватних осіб до державних облігацій. Але ми не плануємо зупинятися на ОВДП і вже працюємо над додаванням в ICU Trade всіх доступних на локальному ринку цінних паперів», – зазначив засновник компанії Костянтин Стеценко.
Додаток вже доступний для завантаження на платформах App Store і Google Play.
До слова, експерти з безпеки назвали ознаки зламу смартфона.