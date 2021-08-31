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    ПАР запускає проект з уловлення та зберігання вуглецю вартістю $23 млн

    нова енергія
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    Четверта в світі по потужності вугільна станція в Лімпопо &laquo;Медупі&raquo; виглядає зловісно, але зате вона буде вловлювати вуглекислий газ - ПАР запускає проект з уловлення та зберігання вуглецю вартістю $23 млн

    Четверта в світі по потужності вугільна станція в Лімпопо «Медупі» виглядає зловісно, але зате вона буде вловлювати вуглекислий газ

    Фото: tvbrics.com

    Інноваційний проект повинен бути реалізований в кінці 2023 року

    Південно-Африканська Республіка в кінці 2023 року запустить пілотний проект з уловлення та зберігання вуглецю. Країна не збирається відмовлятися від використання вугілля в енергетиці, тому шукає способи скоротити викиди вуглекислого газу. Всесвітній банк виділить на фінансування проекту $23 млн, – повідомляє Reuters.

    ПАР – найбільший забруднювач повітря на континенті, країна щорічно викидає в атмосферу 470 млн тонн вуглекислого газу, оскільки більшу частину електроенергії (75%) забезпечують вугільні електростанції. Наприклад, в провінції Лімпопо знаходиться четверта в світі за потужністю електростанція такого типу «Медупі» (її будували 14 років і витратили $8,3 млрд).

    Проект реалізують на північному сході країни, де розташовуються декілька вугільних електростанцій і найбільший в світі завод з переробки вугілля в рідке паливо. Проектом передбачається прокладка трубопроводу, по якому стиснений вуглекислий газ потрапить в резервуари під непроникними гірськими породами на кілометровій глибині. У рік планується «закопувати» від 10 до 50 тис тонн вуглекислого газу.

    У ПАР потенційно можна заховати 150 млрд тонн газу – в основному в шельфових басейнах на східному і західному узбережжі. Втім, у екологів неоднозначна думка щодо технології уловлювання та зберігання вуглецю – вони вважають, що через це спалювання викопного палива буде продовжуватися.

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    Теги: газ вугілля завод технології фінансування Південно-Африканська республіка
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    ПАР запускає проект з уловлення та зберігання вуглецю вартістю $23 млн