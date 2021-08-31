МОЗ переносить запуск е-лікарняних ще на місяць

Медичні установи України мали б повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня

Медичні установи України мали б повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня

У міністерстві увжуть, що не всі лікарі опанували електронну систему

В Україні мали повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року. Але Міністерство охорони здоров'я вкотре переносить дату відмови від паперових лікарняних. Про це повідомив речник міністерства Роман Борщ, передає «Суспільне».

За його словами, не всі лікарі опанували електронну систему. Речник розповів, що в Україні є три тисячі закладів, які можуть видавати листок непрацездатності (лікарняний), з них дві тисячі закладів – опанували систему, тисяча – ні.

«Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу – зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня», – зазначив Роман Борщ.

Тобто частина закладів уже зараз може оформляти лікарняні в електронному форматі, але до 1 жовтня медзаклади також зможуть видавати і паперовий варіант документа.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що влітку електронні лікарняні ще тестуватимуть, а от з 1 вересня – відбудеться повна відмова від паперових листків. В уряді пояснювали, як будуть працювати електронні лікарняні.

Закон про електронні лікарняні Верховна Рада ухвалила у лютому 2021-го. У Кабміні обіцяли запровадити електронні лікарняні з квітня 2020 року, але тоді їх запустити не вийшло. За словами вже колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, виникли технічні проблеми, зокрема через поширення коронавірусу.

В уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.