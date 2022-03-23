В Україні вводиться контроль за зростанням цін на важливі товари (перелік)

У багатьох областях дещо знизилися ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, молочну та м’ясну продукцію

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари

Під час воєнного стану в Україні Держпродспоживслужба буде здійснювати державний нагляд (контроль) задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію. Про це повідомляє пресслужба відомства.

До переліку таких товарів відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 р. увійшли:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг.

Відповідно до наданих за моніторингом даних, майже у всіх областях України з 14 березня було налагоджено логістику у багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також надало змогу зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію, а також на пальне.

З урахуванням складності часу Держпродспоживслужба закликає суб’єктів господарювання не допускати необґрунтоване підвищення цін на товари, які мають істотну соціальну значущість для населення у період воєнного стану в країні.

Нагадаємо, після ухвалення урядом рішення про відміну акцизу для пального ціни на дизель та бензин було знижено на всіх ключових мережах АЗС.