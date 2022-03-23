Як внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу: роз'яснення уряду

Внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з війною Росії проти України, отримають від держави допомогу на проживання

У Мінсоцполітики повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну розмір державної допомоги становитиме 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та 2000 гривень – на кожну іншу особу.

Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено урядом.

Хто отримає допомогу

Допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 6 березня 2022 р. № 204, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505.

«До мене були запитання, а що з тими людьми, які є «повторними» переселенцями, і змушені кидати свої домівки вдруге? Це люди, які вперше переїхали через бойові дії та окупацію росією частини України протягом попередніх років, починаючи з 2014 року. Частина з них побудувала нове життя в Харкові, Бучі, Сумах, Ірпені та інших містах, які зараз опинились під вогнем ворога. І тепер ці люди переміщуються знову в безпечні місця. Відповідаю: безумовно, вони також отримають допомогу на проживання, ми це передбачили в рішенні Уряду», – прокоментувала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Як надаватиметься допомога

Допомога надаватиметься у таких щомісячних розмірах:

3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн – для інших осіб.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюється за ті місяці, у яких вони відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Як отримати допомогу

Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про вас ще немає у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, – це стати на облік як внутрішньопереміщена особа та отримати відповідну довідку.

Наступний крок – подання заяву на отримання допомоги на проживання.

Заяву з наступного тижня можна буде подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

«До кінця тижня необхідні зміни будуть внесені до програмного забезпечення, також за цей час налагодимо диференціацію розмірів виплати в залежності від категорії особи, яка звертається. Отже, вже з початку наступного тижня можна звертатись з заявами на отримання допомоги», – поінформувала Марина Лазебна.

Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби порталу Дія. Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.

За словами Марини Лазебної, очікується, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів осіб, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії. Це – мами з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю, які мають при собі одну валізу речей та потребують всебічної допомоги.

«Тому ми запропонували, а Уряд погодився з нашою пропозицією у своєму рішенні, щоб розмір отриманої допомоги на проживання не враховувався при обчисленні сукупного доходу сім'ї при наданні всіх інших видів соціальних допомог, які надаються з урахуванням доходу. Тому я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених місць, та потребує допомоги, реєструватись як внутрішньо переміщені особи й звертатись за допомогою. Також я прошу тих, кому допомога не потрібна, хто не втратив роботу і може забезпечувати себе самостійно на новому місці, поступати згідно з тим, що Вам підказує совість», – відзначила Марина Лазебна.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що нарахування пенсій та соціальної допомоги було успішно завершене в усіх регіонах. Соціальні виплати у березні розпочалися 7 числа.