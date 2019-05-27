В Україні з початку цього року об’єми будівництва зросли майже на 30%



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З березня до квітня цього року індекс будівництва інженерних споруд склав 49,7%, житлових будівель – 23,1%, нежитлових – 27,2%

Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Київ, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області

За підсумками січня-квітня 2019 року підприємства України вже виконали будівельні роботи на суму 38,566 млрд грн. Індекс будівельної продукції щодо аналогічного періоду 2018 року склав 28,1%. Про це повідомили у прес-службі Мінрегіонбуду.

«За чотири місяці цього року – з січня до квітня – зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 28%. Половину цього об’єму склало будівництво інженерних споруд – це промислові споруди, магістральні та місцеві трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, вулиці, дороги та мости тощо. Частка житлового будівництва в загальному об’ємі будівельних робіт – 23%. Сподіваюсь, що надалі тенденція такого зростання продовжуватиметься. Для цього є всі передумови», - сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 49,7%, житлових будівель – 23,1%, нежитлових – 27,2%.

У розрізі регіонів, лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Дніпропетровська область (5 млрд грн), Харківська область (4 млрд грн), Одеська область (3 млрд грн) та м. Київ (9 млрд грн).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переобладнання становили 79,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 12,1% та 8,6% відповідно.