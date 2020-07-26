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    Економіка та фінанси

    В Україні зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів

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    Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис.одиниць - В Україні зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів
    Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис.одиниць

    Nissan Leaf і Tesla залишаються найпопулярнішими серед українців

    В Україні в цілому зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, з початку 2020 року поставлено на облік понад 3,5 тисяч таких автомобілів. Про це повідомили в прес-службі Укравтопрому.

    «Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис.одиниць. У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3 516 одиниць автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією Асоціації автовиробників України, з цієї кількості легкових електромобілів було 3 346 штук, комерційних авто на електротязі – 169 штук і один електроавтобус.

    «Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала для легкових авто-7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%», – вказали в Укравтопромі.

    У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли:

    • Nissan Leaf – 1159 шт. (нових – 6 шт.);
    • Tesla Model S – 389 шт. (нових-2 шт.);
    • Tesla Model 3 – 358 шт. (нових-8 шт.);
    • Tesla Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);
    • Volkswagen e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

    Серед нових електромобілів популярним був кросовер Audi E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

    Нагадаємо, Tesla звинувачує компанію Rivian в крадіжці комерційної таємниці.

    Як повідомлялося, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

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