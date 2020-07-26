В Україні зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів



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Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис.одиниць

Nissan Leaf і Tesla залишаються найпопулярнішими серед українців

В Україні в цілому зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, з початку 2020 року поставлено на облік понад 3,5 тисяч таких автомобілів. Про це повідомили в прес-службі Укравтопрому.

«Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис.одиниць. У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3 516 одиниць автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Асоціації автовиробників України, з цієї кількості легкових електромобілів було 3 346 штук, комерційних авто на електротязі – 169 штук і один електроавтобус.

«Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала для легкових авто-7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%», – вказали в Укравтопромі.

У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли:

Nissan Leaf – 1159 шт. (нових – 6 шт.);

Tesla Model S – 389 шт. (нових-2 шт.);

Tesla Model 3 – 358 шт. (нових-8 шт.);

Tesla Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);

Volkswagen e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

Серед нових електромобілів популярним був кросовер Audi E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

Нагадаємо, Tesla звинувачує компанію Rivian в крадіжці комерційної таємниці.

Як повідомлялося, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

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